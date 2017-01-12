За четверо суток на Среднем Урале потеплеет на 30 градусов по Цельсию

Нынешняя неделя отметилась в Свердловской области резкой сменой погоды. Если в ночь с понедельника на вторник в регионе стоял тридцатиградусный мороз, то к полудню пятницы GISMETEO прогнозирует оттепель до минус 2 градусов по Цельсию.

Относительно тёплая погода простоит на Среднем Урале до 22 января, когда в регион придут крещенские морозы. По ночам 23, 24 и 25 января температура воздуха будет опускаться до минус 23 градусов по Цельсию. Потом зима начнёт понемногу сдавать свои позиции. На первую декаду февраля метеорологи прогнозируют оттепель до минус одного градуса по Цельсию.