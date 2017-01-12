Дональд Трамп: Россия будет больше уважать США

Вчера, 11 января, в Нью-Йорке прошла большая пресс-конференция нового избранного президента США. Дональд Трамп заявил о том, что после его прихода к власти Россия и все страны будут больше уважать США, сообщает "Коммерсант".

Значимая часть вопросов журналистов на пресс-конференции касалась отношений США с Россией.

- Если Путину нравится Дональд Трамп, это плюс, а не минус. Не знаю, подружимся ли мы, надеюсь, что подружимся, шансы хорошие. Барак Обама зашёл слишком далеко, введя санкции против России за кибератаки. Никакой "перезагрузки" отношений с Россией не будет, — сказал Дональд Трамп в рамках большой пресс-конференции.

При этом новый избранный президент США отметил недостаточный уровень кибербезопасности в стране, признав, что Россия, как и другие страны, может быть причастна к кибератакам.

На вопрос о наличии у России рычагов влияния на Дональда Трампа, он ответил, что не имеет с нашей страной никаких деловых отношений и займов. Кроме того, Дональд Трамп сообщил о том, что у США с Россией "ужасные отношения", но наша страна нужна для помощи в борьбе с "Исламским государством" (запрещённая в РФ террористическая организация).

Дональд Трамп пообещал, что издание "BuzzFeed" ответит за свои публикации, которые он посчитал недостоверными. Ранее в "BuzzFeed" был опубликован документ, в котором утверждается, что у "России есть компромат на Дональда Трампа".