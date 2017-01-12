Владимир Путин очертил круг задач для российской прокуратуры

Президент России Владимир Путин выступил на заседании по случаю 295-летия российской прокуратуры. Там он очертил круг основных задач, стоящих сейчас перед работниками этого ведомства.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, за 2016 год органами прокуратуры выявлено более 150 тыс. нарушений, связанных с государственным и муниципальным контролем в отношении предпринимателей.

— Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надёжно защищён со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления, — сказал глава государства.

Кроме того, он обратил внимание российских прокуроров на надзор за соблюдением трудового и социального законодательства, противодействие коррупции, исполнение требований природоохранного законодательства, соблюдение прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.