Субсидии на оплату услуг ЖКХ за прошедший год получили 222 тысячи екатеринбуржцев

В Екатеринбурге за прошедший 2016 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили порядка 222 тысяч льготников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Сумма бюджетных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг составила почти 2,5 миллиарда рублей.

Как отметили в мэрии Екатеринбурга, право на получение компенсации расходов имеют порядка 50 льготных категорий граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи, граждане, пострадавшие в радиационных катастрофах. Предоставление компенсации не зависит от доходов получателя.

Компенсация расходов предоставляется гражданам:

при условии отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по её погашению;

имеющим в соответствии с законодательством РФ и Свердловской области право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;

зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования "город Екатеринбург";

обратившимся с заявлением о назначении компенсации расходов.

Получить консультацию по вопросу предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно по телефону: +7 (343) 222-0-777.