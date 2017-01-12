Гильдия издателей периодической печати закрыла своё Уральское представительство

Уральское представительство Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) прекратило свою работу в Екатеринбурге. Как прокомментировала для "ОГ" директор представительства ГИПП в УрФО Анна Столярова, на сегодняшний день это было единственное региональное подразделение Гильдии издателей периодической печати.

Его закрытие означает, что отныне вся работа с организациями — членами ГИПП будет координироваться напрямую из Москвы. В частности, сохранится в полном объёме сотрудничество по лоббированию интересов региональных СМИ на федеральном уровне.