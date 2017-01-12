Гильдия издателей периодической печати закрыла своё Уральское представительство

Уральское представительство Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) прекратило свою работу в Екатеринбурге. Как прокомментировала для "ОГ" директор представительства ГИПП в УрФО Анна Столярова, на сегодняшний день это было единственное региональное подразделение Гильдии издателей периодической печати.
Его закрытие означает, что отныне вся работа с организациями — членами ГИПП будет координироваться напрямую из Москвы. В частности, сохранится в полном объёме сотрудничество по лоббированию интересов региональных СМИ на федеральном уровне.
— Наше представительство открылось в 2010 году. Мы занимались организацией обучающих мероприятий для представителей медиасообщества (тренинги, семинары, конференции и так далее). Произошедшее в последние годы резкое падение рынка рекламы в печатных СМИ, безусловно, на нас сказалось. Если в 2014 году мы провели 22 мероприятия, то в 2016 году их было только 7. Плюс к тому происходит комплексный спад на рынке распространения печатных изданий, — пояснила причины закрытия Уральского представительства Анна Столярова.