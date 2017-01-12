Ельцин Центр отпразднует день рождения Осипа Мандельштама

15 января. 16:00. В кино-конференц-зале Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) пройдёт празднование дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама.

В Ельцин Центре художник Николай Предеин и писатель Евгений Касимов представят проект мемориального знака в память об Осипе и Надежде Мандельштам и их вынужденном пребывании в Свердловске, следуя по дороге в ссылку в Чердынь в 1934 году. В воскресенье также пройдёт открытый марафон по чтению стихотворений поэта екатеринбургскими писателями, филологами и общественными деятелями.

В честь дня рождения русского поэта посетители увидят документальный фильм "Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой" и встретятся с автором картины Еленой Якович. Вход на мероприятия свободный.