Найден убийца матери двух детей, пропавшей в Нижнем Тагиле

По подозрению в убийстве Дарьи Зембицкой, пропавшей в Нижнем Тагиле 9 января, задержан её бывший муж. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области.

— Подозреваемый, которым оказался водитель такси, под прессом неопровержимых улик, собранных полицией и Следственным комитетом, дал признательные показания. С ним уже проведён следственный эксперимент с выходом на место ЧП. Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться двое его сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать, завелась ли её машина на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Сейчас он содержится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремных нар, — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным пресс-службы Следственного управления СКР по Свердловской области, мужчина развёлся с Дарьей Зембицкой около года назад. Он уже показал место сокрытия тела убитой им женщины.