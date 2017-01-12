За прошедший год Екатеринбург почти в три раза увеличил объёмы производства машин и оборудования

В Екатеринбурге за прошедший год почти в три раза возросли объёмы производства машин и оборудования, показатель составил 287 %. Это связано в том числе с увеличением выпуска продукции предприятиями оборонного комплекса, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В Екатеринбурге индекс промышленного производства в 2016 году составил 140 %.