Областная газета
Экономика 12 января 2017, 12:43

За прошедший год Екатеринбург почти в три раза увеличил объёмы производства машин и оборудования

В Екатеринбурге за прошедший год почти в три раза возросли объёмы производства машин и оборудования, показатель составил 287 %. Это связано в том числе с увеличением выпуска продукции предприятиями оборонного комплекса, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В Екатеринбурге индекс промышленного производства в 2016 году составил 140 %. 

- В городе увеличилось количество малых предприятий пищевой промышленности: вместо 54 в 2016 году их стало 57. Увеличилось и число производств лёгкой промышленности до 48. Также в уральской столице появились 6 новых предприятий по производству мебели, теперь их стало 95, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

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