Потерявшийся 10 января десятилетний мальчик найден у родственников

Десятилетний Иван Юрченко, пропавший в Екатеринбурге 10 января, найден. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 поступило сообщение о том, что этот мальчик находится дома у родственников.

Вскоре выяснилось, что Иван Юрченко 10 января, сбежав из Центра социальной помощи семье и детям "Отрада", добрался до частного дома, где ранее проживали его дальние родственники. Там он увидел, что в здании никто не живёт. Тогда он обратился за помощью к соседям, а те, в свою очередь, связались с представителями его семьи. Родственники вскоре приехали и забрали его к себе домой.

Сейчас семейная пара, воспитывающая троих детей, оформляет все необходимые документы для усыновления Ивана, который приходится им дальним родственником. В настоящее время мальчика опять увезли в Центр социальной помощи.