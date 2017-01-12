Свердловские госавтоинспекторы прибыли на выручку к семье, замерзавшей на трассе

Накануне на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов сломался автомобиль. Вместе с водителем в машине находились двое взрослых пассажиров с полуторагодовалым ребёнком, передаёт Госавтоинспекция Свердловской области.

Когда транспортное средство заглохло, водитель, испугавшись в первую очередь, того, что замёрзнет маленький ребёнок, обратился за помощью в полицию. Инспекторы ДПС быстро прибыли на место и предложили пассажирам сломанного автомобиля отогреться в патрульной машине, а позже отправили их попутным транспортом в Екатеринбург.

Затем полицейские дождались, пока за автомобилем прибудет автоэвакуатор, и после этого отправились дальше по маршруту патрулирования.