Областная газета
Земства 12 января 2017, 12:31

Свердловские госавтоинспекторы прибыли на выручку к семье, замерзавшей на трассе

Анна Коснырева

Накануне на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов сломался автомобиль. Вместе с водителем в машине находились двое взрослых пассажиров с полуторагодовалым ребёнком, передаёт Госавтоинспекция Свердловской области. 

Когда транспортное средство заглохло, водитель, испугавшись в первую очередь, того, что замёрзнет маленький ребёнок, обратился за помощью в полицию. Инспекторы ДПС быстро прибыли на место и предложили пассажирам сломанного автомобиля отогреться в патрульной машине, а позже отправили их попутным транспортом в Екатеринбург.

Затем полицейские дождались, пока за автомобилем прибудет автоэвакуатор, и после этого отправились дальше по маршруту патрулирования.

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