Уральский региональный центр МЧС России прекратил существование

В первом квартале 2017 года МЧС России объединит регионы Сибири и Урала в один региональный центр. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра аварийно-спасательной службы страны.

В состав Сибирского регионального центра МЧС России (город Красноярск) войдут ГУ МЧС России по Свердловской области, Челябинской, Тюменской,Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, подчинённые им подразделения. Также в состав аварийно-спасательной службы страны войдут Уральский институт ГПС МЧС России, Уральский учебный спасательный центр, Уральский региональный поисково-спасательный отряд и авиационно-спасательный центр.

При этом все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению.

Добавим, реформирование системы проводится по поручению Президента РФ в соответствии с постановлением правительства страны и на основании распорядительных документов МЧС России. Совершенствование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности уральцев.