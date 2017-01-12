"ОГ" объявляет победителей фотоконкурса питомцев "Один в один"

Сюжет
Наши питомцы
Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете
Редакция "ОГ" совместно с сетью магазинов "Заповедник" подводит итоги конкурса фотографий "Один в один". Всего на конкурс было прислано более 50 работ. В итоге мы единогласно выбрали несколько снимков, на которых питомцы больше всего похожи на своих хозяев:
Первое место и подарочный сертификат на 3000 рублей получают Маруся Томилова из Сухого Лога и её котёнок Умка.
Второе место и подарочный сертификат на 2000 рублей получают Ульяна Парфёнова и морская свинка Маня
Третье место и подарочный сертификат на 1000 рублей получают Ирина Уткина и собачка Нюра
Интересные снимки прислали Евгения Сирота, Олеся Обухова и Анжелика Бударина.
Фото: Евгения Сирота
Фото: Олеся Обухова
Фото: Анжелика Бударина
Рекорд по массовости участия установили юннаты зареченского клуба «Снегирь» откуда пришло целых восемь работ.