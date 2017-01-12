В "Титановую долину" пришёл одиннадцатый резидент

Подписано трёхстороннее соглашение о приходе в Особую экономическую зону "Титановая долина" одиннадцатого резидента. Как сообщили в пресс-службе "Титановой долины", свои подписи под этим документом поставили областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских, гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов, и директор ООО "НордБазальт" Андрей Панаско.

В ближайшее время компания "НордБазальт" получит в "Титановой долине" земельный участок площадью 2,25 га. В марте нынешнего года она начнёт строительство завода. Объём инвестиций в этот проект превысит 2 млрд рублей.

Запуск нового производства, общая площадь которого достигнет 7,5 тыс. кв. метров, запланирован на март 2018 года. К декабрю того же года новый завод должен выйти на проектную мощность. Предполагается, что он будет производить 5 000 тонн базальтовых композитов в год.