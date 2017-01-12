Областная газета
Экономика 12 января 2017, 13:15

В Посольстве Японии Евгений Куйвашев презентует возможности Свердловской области

Анна Коснырева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в первом квартале проведёт презентацию региона в Посольстве Японии в Москве. По информации министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, деловое представление состоится в рамках подготовки к выставке "Иннопром-2017", страной-партнёром которой будет Япония.

Кроме того, регион будет представлен в рамках развития экономического сотрудничества между странами: в декабре во время визита в Японию Президента РФ Владимира Путина были подписаны 12 межправительственных документов, а также 68 документов о бизнес-проектах в соответствии с планом сотрудничества по восьми направлениям.

В пользу бизнес-сотрудничества высказался и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

— Деятельность Иннопрома при участии Японии в качестве страны-партнёра даст толчок развитию российской промышленности и одновременно укреплению сотрудничества Японии и России, — отметил он во время прошлогодней промышленной выставки.

Слушателями презентации могут стать порядка 80 представителей бизнес-сообщества Японии. Ожидается, что на международную выставку приедут представители крупных японских корпораций Fanuc Corporation, Yamazaki Mazak Corporation, Mitutoyo Corporation и других. Главной темой Иннопрома-2017 станет "Умное производство: глобальный подход".

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

СЮЖЕТ: Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (12 января)

План Ново-Тихвинского монастыря. XIX век. Автор рисунка неизвестен
207 лет назад в Екатеринбурге появился первый монастырь

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА