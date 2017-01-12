В Посольстве Японии Евгений Куйвашев презентует возможности Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в первом квартале проведёт презентацию региона в Посольстве Японии в Москве. По информации министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, деловое представление состоится в рамках подготовки к выставке "Иннопром-2017", страной-партнёром которой будет Япония.

Кроме того, регион будет представлен в рамках развития экономического сотрудничества между странами: в декабре во время визита в Японию Президента РФ Владимира Путина были подписаны 12 межправительственных документов, а также 68 документов о бизнес-проектах в соответствии с планом сотрудничества по восьми направлениям.

В пользу бизнес-сотрудничества высказался и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

— Деятельность Иннопрома при участии Японии в качестве страны-партнёра даст толчок развитию российской промышленности и одновременно укреплению сотрудничества Японии и России, — отметил он во время прошлогодней промышленной выставки.