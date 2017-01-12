Областная газета
Общество 12 января 2017, 13:31

ГИБДД ограничила движение общественного транспорта в Ревде из-за плохо очищенных дорог

С сегодняшнего дня Госавтоинспекция Свердловской области приостановила движение почти всех рейсовых автобусов в Ревде. Причиной стали нарушения содержания городской улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД

- В ходе обследования улично-дорожной сети в Ревде сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены многочисленные нарушения: глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов. Городским властям выданы предписания об устранении недочётов, до этого движение общественного транспорта будет ограничено. Подобные меры могут быть приняты в других муниципалитетах, так как выросло количество ДТП из-за плохо очищенных дорог, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В Ревде исключение в ограничении сделано для междугородних автобусов и маршрута №7, который ездит на Среднеуральский медеплавильный завод. 

Добавим, вчера, 11 января, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин заявил о возможном ограничения движения общественного транспорта в муниципалитетах, где дороги не будут своевременно очищены. 

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