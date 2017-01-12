Областная газета
Общество 12 января 2017, 13:34

3985 свердловчан ушли служить в армию

3985 молодых жителей Среднего Урала ушли служить в армию по итогам осеннего призыва. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По словам военного комиссара Свердловской области Игоря Лямина, свыше 2 тыс. человек отправились служить в Сухопутные войска, 259 человек — в Военно-морской флот, 125 — в ВДВ, 231 — в Военно-космические войска, 224 — в Железнодорожные войска, остальные — в другие виды воинских формирований.

Осрочку от воинского призыва получили 10,3 тыс. человек. Ещё 3,8 тыс. освобождены от призыва и от исполнения воинской обязанности. Не явились в военкомат 172 свердловчанина. К сегодняшнему дню правоохранителям переданы материалы по 35 уклонистам.

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