Евгений Куйвашев прокомментировал реформу общественного транспорта в Екатеринбурге

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Губернатор Евгений Куйвашев, в чей адрес начали поступать обращения от жителей областной столицы, считает, что оптимизация транспортной системы города не должна осложнить жизнь горожан и гостей областного центра. Об этом сообщил областной департамент инфомполитики.

— Необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из горадминистрации на этот вопрос. При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной. А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. Никакие реформы не должны осложнять жизнь, — сказал губернатор. — Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утверждённых новациях в системе городского транспорта вызывает самую серьёзную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в Екатеринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муниципалитетов Свердловской области. Поэтому, уверен, новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений.

Глава региона предложил Общественным палатам Свердловской области и Екатеринбурга, а также другим общественным институтам подключиться к процессу обсуждения готовящейся сейчас реформы.

— Считаю, что администрации Екатеринбурга необходимо активизировать информирование людей. Это позволит выработать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой конфигурации новой сети общественных перевозок в Екатеринбурге, – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому городская маршрутная сеть кардинально изменится. Соответствующий документ опубликован на сайте "Вечернего Екатеринбурга".