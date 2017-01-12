Павел Дацюк войдёт в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ

Свердловский хоккеист Павел Дацюк в скором времени войдёт в историю заокеанского хоккея. Капитан сборной России будет внесён в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю.

"Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХЛ, там есть специальный рейтинг. Этот список будет объявлен в рамках Матча звёзд. С учётом карьеры Павла и уважения к его семье СКА отпускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли внести в этот список. Мы, конечно, очень горды этим", передаёт слова вице-президента СКА Романа Ротенберга ТАСС.

Составление списка лучших хоккеистов НХЛ приурочено к столетнему юбилею лиги. Примечательно, что имена 33 хоккеистов, выступавших до 1966 года, уже известны, лучшие игроки последних лет будут объявлены в Лос-Анджелесе 28 января.