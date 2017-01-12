В Союзе животноводов Урала можется смениться председатель

В конце февраля в Союзе животноводов Урала состоится собрание на котором состоятся выборы председателя организации. Как рассказали "Областной газете" в СЖУ, нынешний руководитель союза Илья Бондарев может оставить пост.

— Илья Бондарев не уверен, что останется на данном посту, — отметили в Союзе животноводов Урала, — Все решится на собрании.

НП "Союз животноводов Урала" основано в сентябре 2005 года по инициативе сельхозпроизводителей. Членами партнёрства являются ведущие сельскохозяйственные организации Свердловской области, производящие более 60% молока области.

Отметим, Депутат Законодательного собрания региона Илья Бондарев занимает пост руководителя СЖУ c марта 2013 года. Ранее Бондарев около двух лет был министром АПК и продовольствия региона.