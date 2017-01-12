Антивандальные часы обратного отсчёта времени до начала ЧМ-2018 установят в Екатеринбурге

Часы обратного отсчёта времени до старта чемпионата мира по футболу 2018 года установят в Историческом сквере, сообщили "ОГ" в информационно-аналитическом департаменте администрации города. Их запустят ровно за 500 дней до чемпионата — 30 января 2017 года.

Механизм будет отсчитывать время вплоть до секунд к старту мундиаля. С одной их стороны будет таймер, с другой — встроенная камера, при помощи которой можно будет сделать фото в тематическом оформлении или видео, например, со своими прогнозами о предстоящих матчах.

Достаточно ввести адрес электронной почты — снимки поступят на него сразу, а вот видео будут высланы на email во время игр мундиаля, чтобы автор обращения сверил результаты матчей со своими предсказаниями.

Часы будут представлять собой антивандальную конструкцию высотой 3 метра и шириной 1 метр.

Кроме того, к ЧМ-2018 в Историческом сквере в декабре появился арт-объект из букв "Russia 2018".

А в четверг, 12 января, Посол ЧМ-2018 Александр Пантыкин и его передвижной камерный музыкальный "Живой театр" представят в Екатеринбурге благотворительную пьесу для слабовидящих детей. Тур театра был организован в рамках проекта "Театры малых городов" по инициативе свердловского отделения партии "Единая Россия" и при поддержке губернатора региона Евгения Куйвашева.