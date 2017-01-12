За 15 лет в России вышли 2,3 тысячи художественных фильмов

С 2001 по 2015 год в России появились 2,3 тысячи полнометражных игровых картин и 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов. Об этом сказано в статистическом исследовании аналитиков "Яндекса" и редакции "КиноПоиска".

Согласно исследованию, за 15 лет российская киноиндустрия выросла более чем в три раза: в 2001 году было создано менее 70 картин, а в 2015 — порядка 250. С 2001 по 2015 год над картинами работали 45 тыс. человек.

Каждый год в России появлялось 50-60 кинолент. Лидируют в рейтинге лучших фильмов на сервисе "КиноПоиск" картина "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли (8 баллов из 10 возможных по зрительским оценкам), и - "Дурак" режиссёра Юрия Быкова (8 баллов). Самой кассовой стала работа "Сталинград" Фёдора Бондарчука, самым дорогим признан фильм Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2: Цитадель" (картина собрала 1,5 млн при бюджете в 45 млн).

Рейтинг актрис, составленный по популярности картин с их участием, возглавляет Оксана Акиньшина, сыгравшая в драме "Сёстры", "Стилягах" и фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". За ней следуют Ингеборга Дапкунайте (главная роль в фильме "Война") и Вера Брежнева, снимавшаяся в картинах "Ёлки" и "Ёлки 2".

В списке актёров лидирует Константин Хабенский (комедии "Ёлки", "Ирония судьбы. Продолжение", драма "Географ глобус пропил", фэнтези "Ночной дозор"). Второе место досталось Алексею Чадову, который запомнился зрителям по "Дозорам", "Войне" и "9 роте". Завершает тройку лидеров Андрей Мерзликин: самые яркие его фильмы — "Бумер" и "Брестская крепость".