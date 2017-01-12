Разработчики новой схемы маршрутов в Екатеринбурге: трамваи и тролейбусы убирать не будет

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Екатеринбуржцев не на шутки испугал перечень маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, которые планируются к отмене с 1 июля 2017 года. Вместе с ним были опубликованы 45 новых маршрутов автобусов. Люди обрывают телефоны сотрудников фонда "Город. PRO", который занимался разработкой новой схемы с вопросами, как добираться на работу, если не будет маршрутов, по которым ездили ранее. Директор и соучредитель фонда "Город. PRO" Лариса Бузунова дала комментарий "ОГ" и попыталась успокоить горожан.

- Отмена маршрутов троллейбусов и трамваев не означает, что они перестанут ездить. Рельсы и контактная сеть никуда не денутся. Маршруты будут заменены новыми. Нет будет такого, что где-то в городе не будет транспортного обслуживания — из подвижного состава будет сформирована единая сеть, так, чтобы общественный транспорт работал сообща, - сказала Лариса Бузунова.

Она подчеркнула, что постановление не означает, что будут ездить только опубликованные маршруты автобусов. Их перечень должен быть размещён для того, чтобы позже разыграть их между перевозчиками.

На следующей неделе администрация Екатеринбурга вместе с фондом представят итоговую схему общественного транспорта в наглядном виде, где будут видны маршруты всего общественного транспорта. После этого начнётся большая разъяснительная работа.