Свердловского депутата Карапетяна лишили водительских прав и оштрафовали

Депутата Законодательного собрания Свердловской области от фракции "Справедливая Россия" Армена Карапетяна лишили прав на год и семь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему также выписали административный штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили "ОГ" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мировой судья Юлия Денисова судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга признала Армена Карапетяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Напомним, инцидент произошёл 10 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Челюскинцев. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки находился депутат с явными признаками опьянения, он отказался от медосвидетельствования. В машине была личная охрана народного избранника, которая оказала сопротивление сотрудникам полиции.