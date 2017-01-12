Евгений Куйвашев обновил почти половину состава Общественного политического совета при губернаторе

По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 373-РГ от 9.12.2016 года почти наполовину изменится состав Общественного политического совета при губернаторе.

В частности, в этот орган вошли первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

Заметно изменилось и представительство от политических партий. Например, "Справедливую Россию" теперь там будет представлять Дмитрий Ионин, "Российскую партию пенсионеров за справедливость" — Дмитрий Сергин, ЛДПР — Антон Безденежных.