Областная газета
Политика 12 января 2017, 15:46

Евгений Куйвашев обновил почти половину состава Общественного политического совета при губернаторе

По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева № 373-РГ от 9.12.2016 года почти наполовину изменится состав Общественного политического совета при губернаторе.

В частности, в этот орган вошли первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

Заметно изменилось и представительство от политических партий. Например, "Справедливую Россию" теперь там будет представлять Дмитрий Ионин, "Российскую партию пенсионеров за справедливость" — Дмитрий Сергин, ЛДПР — Антон Безденежных.

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