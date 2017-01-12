Областная газета
Общество 12 января 2017, 16:28

Александр Новиков улетел за границу под подпиской о невыезде

Художественный руководитель Уральского театра эстрады Александр Новиков улетел в Объединённые Арабские Эмираты, находясь под подпиской о невыезде. Об этом бард сообщил своим поклонникам в официальной группе в социальных сетях. 

"Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменён не будет", - написал Александр Новиков.

Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила "ОГ", что такое возможно, если это согласовано со следователем, который ведёт данное дело. При этом в ГСУ  ГУ МВД России по Свердловской области от каких-либо комментариев по данному вопросу по-прежнему воздерживаются.  

Шилиманов и Новиков обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс": строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.

В конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте известного автора и исполнителя Александра Новикова. Экс-замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову арест был отменён. В дальнейшем Новикову и Шилиманову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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