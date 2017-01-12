Роспотребнадзор: половина свердловских рабочих питается вредными продуктами

В Свердловской области 29,1% работающих заняты во вредных условиях труда. При этом, по заключению санврачей, у 50% из сотрудников промпредприятий выявлено недостаточное потребление необходимых в рационе продуктов, отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.

Оценка питания была проведена анкетно-опросным методом. Отметим, что анализ опросов требует значительного времени. На данный момент были опубликованы итоги за период с 2012 по 2015 год. Результаты оценки питания у более чем полутора тысяч рабочих Свердловской области показали, что в суточных рационах половины из числа опрошенных потребление необходимых продуктов недостаточно.

Так, в их рационах питания выявлен дефицит злаковых продуктов (чёрный хлеб, каши), овощей, фруктов, рыбы, масла растительного происхождения. При этом более 80% рабочих предпочитают простую углеводную пищу и переедают таких продуктов, как майонез, сметана, пироги, пельмени, кондитерские изделия.

По сравнению с предыдущими годами, продуктовые наборы рабочих остались прежними. Меж тем отказ от питания в столовой и перекусы высококалорийными продуктами с низкой пищевой ценностью, в частности, влияют на работоспособность.

- Такие исследования проводятся для оценки питания сотрудников из уязвимых категорий условий труда, которых много в регионе - работников промышленных предприятий. Рекомендации по итогам выдаются и самим рабочим, а также используются для принятия управленческих решений и разработки документации для использования в работе по улучшению питания на предприятиях, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Натальи Лукьянцева.