Свердловский автовладелец отсудил у дорожников свыше 246 тысяч рублей

Владелец "Киа Рио" почти год ходил по инстанциям, но отсудил всё-таки более 246 тыс. рублей у ФКУ "Уралуправтодор" за разбитый автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в феврале 2016 года этот человек возвращался на своей машине из Перми в Екатеринбург. На 330-м км федеральной трассы с крыши надземного пешеходного перехода на его автомобиль сошёл снег. В результате машина была сильно разбита, а её владелец получил травму головы и грудной клетки.

Как установили эксперты, стоимость восстановительного ремонта "Киа Рио" почти достигла 224 тыс. рублей. Собрав все документы, мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием к ФКУ "Уралуправтодор" о компенсации ущерба.

В результате длительного разбирательства суд пришёл к выводу, что ответственность за ДТП действительно лежит на дорожной службе. Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика — ФКУ "Уралуправтодор" более 246 тыс. рублей, из них около 224 тыс. рублей — возмещение ремонта автомобиля, 1 тыс. рублей — компенсация морального вреда, остальные средства — возмещение расходов, связанных с рассмотрением дела в суде.