Радиоактивную посылку обнаружили таможенники в Кольцово

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Кольцово обнаружили опасный товар во время досмотра международного отправления. Радиоактивные пластины поступили под видом наклеек от электромагнитного излучения мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы Уральского таможенного управления.

На месте международного почтового обмена произошло срабатывание системы радиационного контроля: излучение пакета более чем в 3 раза превышало естественный фон.

В этой посылке весом 2 кг, прибывшей из Китая, были обнаружены 24 пластиковые карты и 150 специальных "защитных" пластин для мобильных телефонов. Изделия, представленные как наклейки от вредного излучения сотового телефона, на самом деле сами излучали радиацию. В них был выявлен радиоактивный элемент Торий-232, опасный для жизни.

Ввоз товаров, содержащих этот элемент, на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещён. Вредный груз будет возвращён в страну отправления.