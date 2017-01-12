Малышевский второй раз возглавила женщина

Дума Малышевского ГО выбрала нового главу муниципалитета — им стала замглавы по ЖКХ Мария Рубцова, которая последние три месяца исполняла обязанности мэра. Прошлый глава, Валерий Хомутов, покинул пост по собственному желанию в конце сентября.

Как отметили в думе, по бюллетеням за неё проголовали 8 депутатов из 15, но итоговое решение приняли единогласно. Это вторая мэр-женщина в истории муниципалитета.

На должность мэра претендовали восемь кандидатов — помимо Марии Рубцовой на конкурс заявились главы посёлка прошлых лет — Владимир Чеглоков и Олег Кабанов, заместители главы Юрий Малков и Сергей Никоноров, помощник прокурора Константин Амиев, председатель думы муниципалитета Михаил Кудрявцев и депутат Дмитрий Шустов. После проведения конкурсных процедур комиссия рекомендовала думе двоих — замглавы по ЖКХ Марию Рубцову и председателя думы Михаила Кудрявцева.