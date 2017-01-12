Областная газета
Общество 12 января 2017, 19:01

ГИБДД перекрыла для общественного транспорта улицу Окружную в Екатеринбурге

Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части госавтоинспекторы перекрыли для общественного транспорта улицу Окружную в Екатеринбурге, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Специалисты обнаружили на данном участке снежный накат и сформированные вдоль бордюрного камня валы, которые уменьшают ширину проезжей части дороги.

В результате сотрудниками ГИБДД в адрес организации, осуществляющей пассажирские перевозки на улице Окружной, было направлено предписание об ограничении движения общественного транспорта до устранения недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.

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