«Спутник» проиграл лидеру регулярного чемпионата ВХЛ

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» во втором матче своего турне по Казахстану проиграли лидирующему в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги усть-каменогорскому «Торпедо» со счётом 3:5. У тагильчан 67 очков после 39 матчей и 6-е место в регулярном чемпионате.

В следующем матче – 18 января – «Спутник» на домашней площадке примет чеховскую «Звезду», которая на данный момент, имея на очко меньше, располагается на седьмой позиции.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1). Голы: 1:0 Белухин (Шин, Тунхузин, 21.14, бол.), 1:1 Валеев (Курепанов, 21.27), 1:2 Мокин Жиляков (34.10, мен.), 2:2 И.Иванов (Турукин, Рымарев, 36.05), 3:2 Метальников (Рымарев, 46.00, бол.), 3:3 Гасников (Чистяков (49.41), 4:3 Рымарев (52.05), 5:3 Белухин (57.34, мен., в пустые ворота).