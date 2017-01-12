На старте второго круга квалификации баскетболистки «УГМК» взяли реванш у «Авениды»

В групповом раунде женской баскетбольной Евролиги стартовал второй круг – екатеринбургская «УГМК» обыграла на домашней площадке испанскую команду «Перфумериас Авенида» со счётом 74:68 (9:9, 20:12, 25:19, 20:28).

В четвёртой четверти «лисицы» позволили соперницам сократить разницу в счёте, но по большому счёту продолжали контролировать игру и заслуженно довели её до победы. Самыми результативными в составе «УГМК» стали Дайана Таурази (26 очков), Альба Торренс (15) и Бриттни Грайнер (11), у соперниц в атаке отличились Елена Милованович (20), экс-«лисица» Сильвия Домингес (13) и Габриэла Маргинян (12).

Напомним, что именно «Авенида» в первом туре группового этапа Евролиги обыграла «лисиц», и это поражение до сих пор остаётся у «УГМК» единственным в официальных турнирах сезона.

После восьми туров в группе «В» по-прежнему лидируют «УГМК» и оренбургская «Надежда», у которых по семь побед, у четырёх команд («Перфумериас Авенида», «Бурж Баскет», «Уника» и «Лилль-Метрополь») – по четыре. Следующий матч в Евролиге баскетболистки «УГМК» проведут 18 января в венгерском Шопроне с командой «Уника».