На одном из участков Пермского тракта запретили левые повороты

Ограничения на левые повороты ввели на 320-м километре трассы "Пермь – Екатеринбург". Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По данным управления, ограничения ввели на перекрестке трассы с дорогой "Ревда – Дегтярск – Курганово". По информации полиции, этот участок является аварийным. ДТП там происходят, в основном, из-за непредоставления преимущества автомобилями, осуществляющими левоповоротные съезды. В сутки там проезжают свыше 30 тысяч машин, в том числе – шесть тысяч грузовиков и 200 единиц общественного транспорта.

В УГИБДД отмечают, что водители могут, при необходимости, сворачивать налево на развязках, расположенных на 318-м и 332-м километрах тракта.