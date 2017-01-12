Возле Кольцово замерзла собака, брошенная хозяйкой, улетевшей в Европу

Около екатеринбургского аэропорта Кольцово насмерть замерзла домашняя собака, брошенная своей хозяйкой, улетевшей в Германию, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, женщина направлялась в Гамбург через Санкт-Петербург. Она нарушила правила перевозки животных и ей не позволили взять с собой принадлежавшую ей собаку. Тогда гражданка вышла за пределы аэропорта, оставила переноску с животным на улице, вернулась в здание и улетела по маршруту. Собака замерзла насмерть. Ее труп был найден во время уборки снега.

В связи с произошедшим, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова призвала ввести "существенные штрафы" для наказания людей, позволяющих себе подобные поступки.