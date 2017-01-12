Обзор криминальной хроники 12 января

В столице Среднего Урала разыскивают пропавшего подростка, сообщает УМВД по Екатеринбургу. По информации полиции, 16-летний Константин Котельников днем 9 января ушёл из своего дома, расположенного на улице Избирателей, где находился вместе с бабушкой. Больше молодого человека не видели. Во время исчезновения сына его родители были на работе. Просьба ко всем, кто что-то знает о том, где сейчас юноша, позвонить по телефонам 8(343) 356-42-15, 356-45-74 (80,78) или 02.

ФОТО: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

На Среднем Урале изъяты несколько партий опасной спиртосодержащей продукции

Свердловские полицейские изъяли из продажи несколько партий опасной спиртосодержащей продукции, сообщает региональное ГУ МВД. Так, в Новоуральске, в двух торговых точках, расположенных на улице Победы, обнаружили шесть литров витасепта, десять литров «хлебной настойки», 9,3 литра антисепта косметического, а также немного «боярки» и спирта. В Тавде, в магазине, находящемся на улице Четвёртой Пятилетки, вскрылся факт продажи из под полы спиртосодержащих лосьонов – 306 бутыльков нашлись под прилавком. Ещё один павильон, в котором без разрешения торговали аналогичными жидкостями, выявили в Ревде.

В Полевском исчез мужчина с ружьём

Пропавший свердловчанин разыскивается в Полевском, сообщает областное ГУ МВД. 46-летний Сергей Репин ушёл из дома, расположенного на улице Мира, 30 декабря 2016-го, прихватив ружьё ИЖ-81К. Просьба ко всем, кто что-то знает о местонахождении гражданина, позвонить по телефонам 8(34350)3-43-40, 3-47-80 или 02.

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области