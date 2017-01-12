"Старый Новый Рок" начался с вечеринки "для своих"

В Ельцин Центре стартовал «Старый Новый Рок». Официальное открытие состоится завтра, а сегодня организаторы пригласили друзей фестиваля, чтобы в камерной обстановке послушать музыку и насладиться общением.

Всех собравшихся ждал очень приятный сюрприз: хедлайнеры фестиваля - "Запрещённые Барабанщики" и "Смысловые галлюцинации" выступили в сопровождении духового оркестра штаба Центрального военного округа. Почти 45 музыкантов сыграли уникальные аранжировки, специально написанные для фестиваля.

- Нам бесконечно приятно участвовать в сегодняшнем концерте, - поделился впечатлениями с «ОГ» начальник оркестровой службы Центрального военного округа Сергей Алеев. – Особенно на сцене с такими легендарными коллективами. Я считаю, что они являются хрестоматией рок-культуры нашей большой страны. А выступление перед Старым новым годом добавляет ещё большего драйва. Отмечу, что на Урале впервые военный духовой оркестр выступает вместе с рок-музыкантами. Надеюсь, что это будет началом большого творческого совместного пути.

- Вы не представляете, какая огромная работа за этим стоит, - добавил президент фестиваля Евгений Горенбург. – Ноты писались и собирались буквально по всей России.

«Глюки» исполнили свои главные хиты - «Вечно молодой», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь» и другие. А «Запрещённые Барабанщики», в свою очередь, тоже приготовили сюрприз – они исполнили военные песни с альбома «Нас не трогай!».

Напомним, что «Старый Новый Рок» пройдёт завтра – 13 января – в Ельцин Центре в 19.00. На этом фестивале «Смысловые галлюцинации» выступят перед зрителями в последний раз.