В Нижней Туре осудили похитителей могильных ограждений

Нижнетуринский городской суд приговорил одного похитителя могильных ограждений к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а двух других - к исправительным работам на два года. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В период с июля по сентябрь 2016 года Равиль Мавлютов, Юрий Шарапов и Андрей Костин сговорились и похитили могильные ограждения с территории кладбищ в посёлках Троицкий, Ис, Артельный, Косья. Потерпевшими признаны 23 гражданина, общий ущерб которых составил свыше 230 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Судом также установлено, что в июне 2016 года Равиль Мавлютов похитил у жителя Нижней Туры планшетный компьютер, ноутбук и две пары наручных часов, ущерб потерпевшему составил 34 тыс. рублей.

Суд признал похитителей виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Мавлютов также признан виновным в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд постановил возместить потерпевшим материальный ущерб.