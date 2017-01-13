Губернатор поздравил свердловских журналистов с Днём российской печати

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников СМИ и полиграфической отрасли с Днём российской печати, отмечаемым 13 января.

Как подчеркнул глава региона, роль региональных СМИ заключается не только в достоверном, оперативном информировании аудитории, но и в конструктивном партнёрстве с органами власти, укреплении доброй славы Свердловской области.