Губернатор поздравил свердловских журналистов с Днём российской печати

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников СМИ и полиграфической отрасли с Днём российской печати, отмечаемым 13 января.
Как подчеркнул глава региона, роль региональных СМИ заключается не только в достоверном, оперативном информировании аудитории, но и в конструктивном партнёрстве с органами власти, укреплении доброй славы Свердловской области.
— Желаю всем журналистам Среднего Урала успешной, плодотворной профессиональной деятельности, творческого вдохновения, новых интересных идей и проектов, счастья, здоровья и благополучия, — сказал Евгений Куйвашев.