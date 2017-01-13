Сфера услуг в Екатеринбурге увеличилась на 200 предприятий за прошедший год

В Екатеринбурге за прошедший год сфера услуг увеличилась на 200 предприятий, до 5 тысяч 450 организаций. Больше всего в городе открылось парикмахерских, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Рекордсменом по популярности среди новых предприятий являются парикмахерские - их стало больше на 76 единиц. За прошедший год в Екатеринбурге открылись 21 ломбард, 13 фитнес-центров, 12 сервисов по ремонту техники, 9 новых предприятий по обслуживанию праздников, 6 оздоровительных учреждений, 4 копировальных центра.

Все предприятия относятся к категории малого и среднего бизнеса. Перспективными сферами для работы таких организаций сегодня являются услуги по ремонту: от одежды до сложной бытовой техники.