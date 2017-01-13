Мэрия Екатеринбурга прокомментировала внедрение новой маршрутной сети в городе

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.
Администрация Екатеринбурга выступила с комментарием по поводу предстоящего внедрения новой схемы работы городского общественного транспорта. Как говорится в комментарии, опубликованном на Официальном портале Екатеринбурга, переход на новую маршрутную сеть продиктован федеральным законодательством.
Речь идёт о Федеральном законе № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ".
Напомним, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому городская схема движения городского транспорта кардинально изменится. 87 существующих автобусных маршрутов заменят на 45 новых. Одновременно отменят 18 из 30 трамвайных и 8 из 19 троллейбусных маршрутов.
— Одновременно с отменой трамвайных и троллейбусных маршрутов будут изменены схемы движения оставшихся маршрутов таким образом, чтобы была задействована почти вся существующая трамвайная и троллейбусная инфраструктура. Посредством новой схемы работы общественного транспорта мы ликвидируем избыток дублирующих друг друга маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев и внедрим более рациональные и пересекающиеся в транспортно-пересадочных узлах улично-дорожной сети Екатеринбурга новые укороченные маршруты. Количество подвижного состава городского общественного транспорта при этом не уменьшится. То есть весь имеющийся у нас в наличии парк муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев, а также большая часть подвижного автотранспорта частных перевозчиков, отвечающего современным требованиям перевозки пассажиров, будет задействован в полном объёме. При этом и автомобильный, и рельсовый, и пневмоколесный общественный транспорт сможет курсировать по новым маршрутам более интенсивно, с увеличенной частотой. Так что екатеринбуржцы и гости города от этого новшества в системе транспортных пассажирских перевозок только выиграют, — сказал заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.