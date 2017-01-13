Мэрия Екатеринбурга прокомментировала внедрение новой маршрутной сети в городе

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

Администрация Екатеринбурга выступила с комментарием по поводу предстоящего внедрения новой схемы работы городского общественного транспорта. Как говорится в комментарии, опубликованном на Официальном портале Екатеринбурга, переход на новую маршрутную сеть продиктован федеральным законодательством.

Речь идёт о Федеральном законе № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ".

Напомним, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому городская схема движения городского транспорта кардинально изменится. 87 существующих автобусных маршрутов заменят на 45 новых. Одновременно отменят 18 из 30 трамвайных и 8 из 19 троллейбусных маршрутов.