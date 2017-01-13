Анна Пьянкова вступила в должность директора Уральского филиала ГЦСИ

Директором Уральского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО стала Анна Пьянкова. Соответствующий приказ подписан 11 января 2017 года, сообщает пресс-служба учреждения.
В декабре 2016 года бывшую главу Уральского филиала Алису Прудникову назначили директором регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Вместо неё руководить стала её заместитель Анна Пьянкова.
-Для меня назначение не стало неожиданностью, мы долго это обсуждали с Алисой Прудниковой в связи с её новыми задачами и полномочиями. В 2017 году нашим главным проектом по плану является 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Далее мы продолжим все задуманные проекты, оставаясь площадкой экспериментов и поиска нового. Уральский филиал создавал и будет создавать историю искусства в локальном и глобальном контексте, а история слияния ГЦСИ и РОСИЗО – это начало нового пути, - рассказала Анна Пьянкова.
Фото: Уральский филиал ГЦСИ
Справка "ОГ":
- Анна Пьянкова родилась в Свердловске, в 2004 году окончила факультет искусствоведения и культурологии УрГУ по специальности "Искусствоведение", в 2006 году Институт "ПроАрте" (город Санкт-Петербург) по образовательной программе "Культурная журналистика".
- С 2005 по 2007 год работала менеджером в Уральском филиале ГЦСИ.
- В 2007 году назначена руководителем отдела, а в 2008-м - заместителем директора Уральского филиала.
- С 2003 по 2008 год Анна Пьянкова являлась выпускающим редактором журнала создателей и потребителей искусства "ZAART" и участвовала в организации проектов фестиваля-лаборатории "Арт-завод" (2008, 2009), рэп-данс-спектакля "RE:Поэты" (2011).
- С 2008 года она преподаёт в УрФУ спецкурс "Культурная журналистика", с 2016 года читает студентам курс "Теория и практика социокультурного проектирования".
- Сегодня Анна Пьянкова является исполнительным директором Уральской индустриальной биеннале современного искусства.