Анна Пьянкова вступила в должность директора Уральского филиала ГЦСИ

Директором Уральского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО стала Анна Пьянкова. Соответствующий приказ подписан 11 января 2017 года, сообщает пресс-служба учреждения.

В декабре 2016 года бывшую главу Уральского филиала Алису Прудникову назначили директором регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Вместо неё руководить стала её заместитель Анна Пьянкова.

-Для меня назначение не стало неожиданностью, мы долго это обсуждали с Алисой Прудниковой в связи с её новыми задачами и полномочиями. В 2017 году нашим главным проектом по плану является 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Далее мы продолжим все задуманные проекты, оставаясь площадкой экспериментов и поиска нового. Уральский филиал создавал и будет создавать историю искусства в локальном и глобальном контексте, а история слияния ГЦСИ и РОСИЗО – это начало нового пути, - рассказала Анна Пьянкова.