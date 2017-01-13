23-25 января единороссы проведут праймериз по отбору кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга

Региональный политсовет "Единой России" принял решение провести 23-25 января предварительное голосование по отбору кандидатов от "ЕР" на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской гордумы по одномандатным округам № 8 и 14.

Напомним, эти выборы состоятся в марте 2016 года.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского регионального отделения "ЕР", нынешней зимой праймериз организуются по третьей модели: имена выдвиженцев в депутаты определят выборщики из числа единороссов и представителей различных общественных объединений (за исключением иных политических партий).