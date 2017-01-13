23-25 января единороссы проведут праймериз по отбору кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга

Региональный политсовет "Единой России" принял решение провести 23-25 января предварительное голосование по отбору кандидатов от "ЕР" на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской гордумы по одномандатным округам № 8 и 14.
Напомним, эти выборы состоятся в марте 2016 года.
Как пояснили в пресс-службе Свердловского регионального отделения "ЕР", нынешней зимой праймериз организуются по третьей модели: имена выдвиженцев в депутаты определят выборщики из числа единороссов и представителей различных общественных объединений (за исключением иных политических партий).
— Подготовка к довыборам проходит в сжатые сроки. Поскольку выборы дополнительные, установлены сокращённые сроки их проведения, — прокомментировал cекретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий. — Тем не менее система проведения предварительного внутрипартийного голосования у нас в регионе отработана: в прошлом году мы провели предварительное голосование по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания области.