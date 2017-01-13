Областная газета
Земства 13 января 2017, 12:12

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют в нынешнем году пять автодорог

В Нижнем Тагиле обновят в нынешнем году 18 участков автодорог и капитально отремонтируют дороги на пяти улицах. Планами поделился глава города Сергей Носов вчера, 12 января, в рамках заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает мэрия Нижнего Тагила. 

"Муниципалитет планирует провести обновоение уличной сети на уровне прошлого года. В 2016 году на текущий ремонт 18 участков дорог было выделено порядка 250 миллионов. В этом году капитально планируется обновить улицы Грибоедова и Победы в микрорайоне Красный Камень, а также улицы Космонавтов, Быкова и Максима Горького - в Вые", - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. 

На заседании городской комиссии обсуждалась также необходимость борьбы с водителями, которые паркуются в карманах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, и обустройства остановок общественного транспорта.

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