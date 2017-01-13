Долги подконтрольной Газпромбанку и УВЗ угольной компании "Заречная" превысили 30 миллиардов рублей

Как сообщает "Коммерсант", долги угольной компании "Заречная", подконтрольной Газпромбанку и УВЗ, превысили 30 млрд рублей. Для очистки от этой задолженности сейчас обсуждаются планы банкротства компании.

Совет директор УК "Заречная" 16 января 2016 года намерен сформировать указания в отношении действий, связанных с подачей заявления о банкротстве.

Эта угольная компания расположена в Кемеровской области. Как сообщает пресс-служба УК "Заречная", около трёх месяцев назад там произошла смена гендиректора.

По данным "Коммерсанта", процедура банкротства, возможно, будет проведена для того, чтобы очистить это предприятие от долгов. Это необходимо для того, чтобы найти покупателей на такой непрофильный для Газпромбанка и УВЗ актив.