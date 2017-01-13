По итогам января россияне получат изменившиеся "платёжки" за ЖКУ

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые россияне получат по итогам января, будут отличаться от прежних. Об этом сообщила "Российская газета".

В платёжках появится новый пункт — общедомовые нужды. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в "РГ".

Напомним, ранее плата за воду и электроэнергию, используемые на общедомовые нужды, включалась в коммунальные услуги. Размер платежа рассчитывался по сложной формуле, в которой учитывались показания общедомовых приборов учёта, индивидуальных счётчиков и нормативных объёмов потребления в тех квартирах, где нет приборов учёта.

Теперь же этот пункт появится в разделе платы за содержание жилья. Никакого увеличения платежей в связи с этим произойти не должно. Наоборот, верхний предел платы за общедомовое потребление будет ограничен специальными нормативами. А перерасход коммунальных ресурсов ляжет на плечи управляющих компаний.