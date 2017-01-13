Александр Тарханов: "Игроки в праздники кушали немного, находятся в хорошей форме"

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Александр Тарханов поделился своими впечатлениями от первых сборов команды, которые проходили на клубной базе.

Фото: Данил Паливода

- Первые сборы подходят к концу. Какие выводы можете сделать?

- Мы готовились здесь к Кипру. После отпуска у каждого было индивидуальное занятие. Видно, что ребята готовы, в праздники кушали немного, лишнего веса не набрали. Надо было подготовить мышечную систему, грудную клетку расширить. Плюс тактические действия, работаем в мини-футбольном зале.

- На второй сбор отправятся в том же составе?

- Да, все те же. У нас сейчас по индивидуальной программе тренируются Фидлер, Емельянов, Павлюченко, Хозин. Сейчас вернулся Лунгу, ему не рекомендуют тренироваться в зале.

- Какие задачи ставятся перед командой?

- Естественно, если мы вышли в четвертьфинал Кубка России, то будем бороться за этот трофей. Ну и, конечно, будем решать свои задачи в чемпионате.

- Команды для контрольных матчей специально подбирали?

- В первую очередь надо думать о том, что играть предстоит с теми, кто будет с нами на сборах. Поэтому сыграем с румынскими и сербскими командами.

- Селекционная работа продолжается?

- Да, мы ищем новых игроков каждый день. Нам нужен игрок в атакующую линию, у нас один Павлюченко. И в зону инсайда хотелось бы футболиста.