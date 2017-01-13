Областная газета
Общество 13 января 2017, 12:35

Суммарная индексация пенсий в феврале и апреле 2017 года достигнет 5,8%

Индексация, запланированная на февраль и апрель 2017 года, в общей сложности увеличит пенсии в России на 5,8 %. Об этом сообщила "Российская газета" по итогам совещания с федеральным правительством, проведённого Президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует пресс-служба Пенсионного фонда России, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров станут больше на уровень инфляции за 2016 год. А с 1 апреля нынешнего года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

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