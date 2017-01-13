В храме Большой Златоуст выступит Симфонический хор Свердловской филармонии

15 января. 11:30. Симфонический хор Свердловской филармонии выступит в храме Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17) в рамках программы "Полуденные песнопения".

Для посетителей прозвучит знаменитый концерт русского композитора Дмитрия Бортнянского "Слава во вышних Богу", посвящённый рождественской теме. Откроет программу традиционная песня "Дева днесь". Также гости услышат сочинения Сергея Рахманинова.

Рождественским подарком станет премьерное исполнение произведения Сергея Мовчана "Под Твою защиту"; его ноты привезены в столицу Урала из Санкт-Петербурга.