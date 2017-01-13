Обнародован список свердловских автодорог с наибольшим числом нарушений ПДД

Сюжет Сюжет: зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

Областной департамент информполитики опубликовал список автомобильных трасс Среднего Урала, где в 2016 году стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации зарегистрировали наибольшее количество нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Список выглядит так:

улица Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге — 16,3 тыс. постановлений о нарушении ПДД (общая сумма штрафов — 8,7 млн рублей);

проспект Космонавтов в Екатеринбурге — 11,7 тыс. нарушений (сумма штрафов — более 6 млн рублей);

пересечение Успенского проспекта с улицей Калинина в Верхней Пышме — 8,7 тыс. нарушений (сумма штрафов— свыше 7 млн рублей);

пересечение Уральского проспекта и улицы Верескова в Нижнем Тагиле — 8,7 тыс. нарушений (сумма штрафов— 4,57 млн рублей);

дублёр Сибирского тракта в Екатеринбурге — 6,6 тыс. нарушений (сумма штрафов — 3,6 млн рублей).

В целом, по данным областного министерства транспорта и связи, на дорогах Среднего Урала за 2016 год стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации зарегистрировали 194 тыс. нарушений на общую сумму штрафов 126,6 млн рублей.