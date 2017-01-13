Антон Шипулин стартует в спринте под 69 номером

Сегодня в Рупольдинге состоится вторая гонка этапа - мужской спринт. Екатеринбуржец Антон Шипулин выйдет на дистанцию под 69-м номером.

После удачно проведённой эстафеты пришла уверенность, что Антон Шипулин вновь набрал хорошую форму, и неудачи Оберхофа остались для него далеко позади.

Шипулин стартует сегодня четвёртым из россиян. Перед ним на дистанцию уйдут Антон Бабиков (14), Дмитрий Малышко (30) и Матвей Елисеев (53). А в последнем эшелоне на старт выйдут также Максим Цветков (70) и Евгений Гараничев (90).

Также в спринте мы увидим одного из главных соперников Антона Шипулина в общем зачёте Кубка мира - Йоханнеса Бё, он выйдет на дистанцию под 16-м номером. Мартен Фуркад стартует сегодня 60-м.

Напоминаем, что начнётся гонка в 18.45 по уральскому времени.